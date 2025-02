Lazio, On. Casini: "Baroni può diventare un top! Lotito? Per noi è una persecuzione!"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'onorevole Pier Ferdinando Casini e tifoso del Bologna, ha fatto il punto sul campionato e detto la sua sulla Lazio, prima di parlare di Claudio Lotito e del suo lavoro politico e sportivo: "Ho detto a mio figlio di non lamentarsi perché l'importante era muovere la classifica e le sconfitte di Bologna e Milan l'hanno mossa. Che campionato è? La Lazio sta facendo un campionato positivo, così come il Bologna. Questo è un campionato strano, si sono fermate in tante, tra queste anche il Napoli. Secondo me da ora in poi il campionato lo farà l'Inter e l'Atalanta che può concentrarsi solo sul campionato. Chi lo vince? Per me 70% Inter e 30% Atalanta".

THIAGO MOTTA E BARONI - "Secondo me è un buon allenatore, ha fatto bene la Juve a prenderlo. Devo dire che, però, fare un campionato con la Juve o con il Bologna è diverso. Ora ha molte più pretese. Per me i top sono un'altra cosa, sono gli Ancelotti e i Klopp. A me piace moltissimo Baroni, può diventare un top. La Lazio ha una panchina abbastanza corta. Poi Provedel è stato imbarazzante in alcuni casi".

IL FIGLIO DI CASINI - "Mio figlio un giorno mi ha detto che mi doveva dare una delusione, mi ha detto che voleva bene al Bologna, ma era di Roma e tifa Lazio. Lui è un tifosissimo della Lazio, va sempre allo stadio".

LOTITO - "Ma secondo voi è possibile non parlare con Lotito? Io quando l'ho visto arrivare in Senato mi sono detto che non ce l'avrebbe mai fatta a stare lì. Ormai è la nostra persecuzione: è il primo a entrare e l'ultimo a uscire. A volte ci sono sedute che non contano nulla e lui è lì. Chapeau. Se segue la Lazio con la stessa costanza è tanta roba. Per me lui ha fatto un ottimo lavoro. Il Flaminio? Non so nulla, ma sarebbe bellissimo avere una ristrutturazione di un monumento come quello al centro della città. Molte Capitali europei sono riuscite a rimodernizzare. A me il progetto così è un progetto che piace".

COME DEVE MIGLIORARE IL CALCIO - "Il calcio deve migliorare negli stadi, perché le società, i tifosi e le famiglie hanno diritto a stadi diversi. Deve svincolarsi dai ricatti di certa gente che fa business nelle curve. Molte società non ce l'hanno fatta, altre sì e si vedono i risultati. I figli devono andare allo stadio calmi e sereni".