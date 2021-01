Lazio, Onofri: "Immobile ha fatto grandi passi avanti anche a livello internazionale"

Ha giurato amore eterno alla Lazio e la Lazio a lui. Ciro Immobile è l'anima dei biancocelesti oltre ad essere un bomber implacabile. Queste le parole in merito dell'ex calciatore e tecnico Claudio Onofri ai microfoni di TMW Radio: "Immobile ha fatto grandi passi in avanti, anche in campo internazionale. L'ho visto a Pescara e ho pensato subito che potesse diventare grande. Ha avuto esperienze all'esterno che non ne hanno accresciuto lo spessore. Deve trovare la sua dimensione, anche in Europa".

