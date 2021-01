FORMELLO - Lazio, rotazioni di Coppa: torna Hoedt, davanti Pereira-Muriqi

FORMELLO - Rotazioni di Coppa, dovute al prossimo impegno di campionato (sempre con l’Atalanta) e dalle condizioni di alcuni big che hanno bisogno di riposo. Occhio alla coppia d’attacco, potrebbe essere la stessa vista negli ottavi con il Parma: Pereira e Muriqi hanno formato il tandem offensivo durante la rifinitura. Caicedo non si è allenato, Immobile ha svolto un lavoro differenziato sul campo adiacente, Correa si è mosso nella formazione “riserve”. Il ballottaggio è tra il Tucu e l’ex Manchester United (in vantaggio). L’infermeria condizionerà le scelte di Inzaghi, ai box ci sono Strakosha (ginocchio), Luiz Felipe (out almeno 60 giorni) e Luis Alberto (differenziato in scarpa da ginnastica, ci prova per domenica dopo l’operazione di appendicite). Leiva è squalificato, Lazzari tirerà il fiato: l’ex Spal ha iniziato in gruppo, poi non ha partecipato alle esercitazioni tattiche.

DECISIONI. Marusic si sposterà sulla destra lasciando la fascia sinistra a Fares. In mezzo Milinkovic e Akpa Akpro ai lati di Escalante regista. Recuperato per la panchina Cataldi, si era fermato al Tardini per un guaio al flessore. In difesa Patric sul centrodestra, Hoedt in mezzo e Acerbi alla sua sinistra. Radu riposerà per il secondo round di campionato a Bergamo. Tra i pali Reina, insieme allo spagnolo sul campo c’erano Alia e il baby G.Pereira.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. A disp.: Alia, G. Pereira, Armini, Radu, Adeagbo, Novella, Parolo, Cataldi, Czyz, Lazzari, Lulic, Correa, Immobile. All.: Inzaghi.