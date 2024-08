Lazio, Orlando convinto: "Non può lottare per la Champions, ma..."

La Lazio ha incassato la prima sconfitta stagionale contro l'Udinese in trasferta e a qualche giorno dalla sfida, ai microfoni di TMW, Massimo Orlando ha detto la sua sui biancocelesti: "Sono d’accordo che la squadra non possa lottare per la Champions. L’inizio di campionato di tante squadre, però, è stato particolare. Io posso fare anche l’esempio della Fiorentina. Ieri c’è stata una contestazione molto forte qui. Non c’è un’identità di gioco. Tutte stanno avendo problemi. Per me ci sta che la Lazio possa perdere a Udine in questo momento. Per me è una squadra che potrà lottare per l’Europa League”.

