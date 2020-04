Lazio, Orsini: "Jony potrebbe diventare il giocatore in grado di far saltare il banco"

"Inzaghi sta gestendo il gruppo anche a distanza, dimostrando così le sue qualità, soprattutto umane, anche in questa quarantena". Così Stefano Orsini, responsabile dello sport del Tgr Lazio, ha esordito ai microfoni di Lazio Style Radio. Un elogio a Inzaghi che si è poi tradotto nella speranza che il mister riesca, in futuro, a far rendere al meglio Jony. Esterno di scorta trasformatasi in titolare dopo l'infortunio accorso a capitan Lulic. Ecco le sue parole: "Jony si è inserito in un meccanismo perfetto, è cresciuto dal punto di vista mentale. Con lui da una parte e Lazzari dall'altra, però, la Lazio fa più fatica in fase di non possesso. Lo spagnolo è un esterno offensivo, vorrei che diventasse un calciatore in grado di far saltare il banco delle difese avversarie a gara in corso. Lulic è più fisico: vedremo come starà dopo l'operazione, perché è tanta roba. Non è un caso che chiunque si sia seduto sulla panchina della Lazio l'abbia sempre schierato titolare".

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

LAZIO, LE PAROLE DI DE MARTINO

TORNA ALLA HOMEPAGE