Lazio, per Cataldi è ok: già oggi potrebbe essere a disposizione di Sarri

Nessuna paura per la Lazio. Ieri pomeriggio Danilo Cataldi si è recato in Clinica Paideia per alcuni controlli medici. Proprio perchè il centrocampista biancoceleste, nell'ultimo allenamento in terra tedesca, aveva subìto una botta e riportato un leggero affaticamento muscolare. Il vice Luis Alberto aveva infatti abbandonato in anticipo la seduta di venerdì pomeriggio senza prender parte al test amichevole di sabato contro il Twente. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, gli esiti degli esami sono positivi: i test clinici non hanno evidenziato problematiche rilevanti. Di conseguenza Danilo potrebbe tornare a disposizione di Sarri già da oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti in programma alle 17.45 (o al più tardi tra domani e dopodomani). Tutto dipenderà dalle sensazioni dello stesso giocatore, il cui problema era apparso leggermente più fastidioso rispetto a quello che ha colpito invece Luis Alberto. Anche lo spagnolo seguirà la stessa procedura: l'affaticamento muscolare in zona inguinale dovrebbe essere già assorbito, ma l'ultima parola sarà sempre del diretto interessato. Restano poco meno di due settimane ormai all'inizio ufficiale del campionato e il Comandante (in attesa del mercato) ha bisogno di lavorare con tutti gli uomini attualmente in organico.

