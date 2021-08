Calciomercato Lazio, Lione su Shaqiri: avviata trattativa con il Liverpool

Uno dei nomi accostato alla Lazio come alternativa sugli esterni è Xherdan Shaqiri. In realtà i biancocelesti hanno già individuato in Filip Kostic il rinforzo da regalare a Maurizio Sarri in come ala sinistra nel 4-3-3, e per lo svizzero invece potrebbero aprirsi le porte della Ligue1. Come riporta RMC Sport l'Olympique Lione ha avviato i negoziati con il Liverpool per Shaqiri, ormai fuori dai piani di Jurgen Klopp. Al neo tecnico del club francese Peter Bosz il giocatore piace e ha chiesto al presidente Jean-Michel Aulas uno sforzo per completare l'organico.

