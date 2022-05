Lazio, prende quota l'ipotesi Vecino: raggiunto già l'accordo?

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La qualificazione all’Europa League ha dato una sferzata di velocità al calciomercato della Lazio. Alcune piste si sono riscaldate negli ultimi giorni, con Marcos Antonio che sembra essere di fatto il primo acquisto per i biancocelesti. Vicino anche Caputo della Sampdoria, scelto da Sarri come vice-Immobile, ma ora si sarebbe aggiunto Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano dell'Inter era già stato accostato alla Lazio nel mese di gennaio ed ora, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe aver raggiunto un accordo quadriennale da circa 2 milioni di euro. È indubbio che Sarri apprezzi Vecino poiché durante la stagione 2013-2014 quando il tecnico allenava l’Empoli, il centrocampista ha avuto una rapida ascesa professionale, punto in cui la sua carriera decollò. Potrebbe essere lui il rinforzo per il reparto intermedio di Sarri. L'uruguaiano si sta svincolando dall'Inter e qualora arrivasse alla Lazio, lo farebbe a parametro zero.

