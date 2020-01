Lazio, primo gol di Acerbi in un derby: l’annuncio social del club - FT

E’ terminato da qualche minuto il secondo derby della Capitale della stagione in corso. Roma e Lazio si sono affrontate all’Olimpico, segnando un gol per parte. I giallorossi sono andati in vantaggio con Dzeko, salvo poi farsi riprendere dai ‘cugini’, che hanno trovato il pareggio con Francesco Acerbi. Per il difensore ex Sassuolo si è trattato della prima rete siglata in una stracittadina, Puntuale il post Instagram del club capitolino: “Primo gol al derby per il Re Leone”.

