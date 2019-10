Lazio, Rambaudi: “Con questa mancanza di continuità, niente Champions League”

Nessuno scorderà mai l'epica rimonta della Lazio sull'Atalanta. Ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Rambaudi: "Lazio-Atalanta ed il suo andamento concede molti argomenti. Questa partita è la sintesi di quello che è la Lazio, i suoi pregi ed i suoi difetti degli ultimi mesi, scorsa stagione compresa. La Lazio ha dimostrato di avere dei limiti che non la portano ad ottenere l'obiettivo. Questa squadra ha ottimi giocatori, ma doveva essere migliorata in estate. Nell'ultimo periodo ho criticato Inzaghi non per questioni tecniche e tattiche, ma per non essersi imposto per portare dei profili che potessero aiutarlo per una crescita complessiva. Nel primo tempo la Lazio è stata dominata in lungo ed in largo, mentre nella ripresa è stata brava a sfruttare errori ed ingenuità dell'avversario. Abbiamo visto una squadra piatta che non c'ha capito nulla, Gomez basso e Pasalic alto hanno fatto saltare tutto. Con questi limiti e questa mancanza di continuità, non credo più che la Lazio possa competere per il quarto posto".

CELTIC - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

CELTIC - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

TORNA ALLA HOMEPAGE