Lazio, Rambaudi: "Europa League? Giusto non rischiare i titolari"

La Lazio domani scenderà in campo con il Cluj: il passaggio del girone di Europa League è molto complicato. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "Inzaghi ha dichiarato che la Lazio non passerà il turno? Un tecnico deve essere coerente anche con le sue scelte. Se avesse detto qualcosa di opposto per poi scegliere tutte seconde linee non avrebbe avuto credito. Non a caso farà giocare quelli che hanno giocato di meno. Tutti insieme non è successo spesso, quindi è coerente. Se un tecnico credesse alla possibilità di passare farebbe scelte diverse. Anche i giocatori lo sanno, poi è chiaro che non si deve lasciare nulla al caso. Le possibilità sono molto basse, giusto non rischiare troppi giocatori titolari. Non c'è bisogno di parlare, il segnale arriva dai giocatori che vengono scelti"

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE