Lazio, Rambaudi: "Impossibile passare in Europa, Inzaghi farà turnover"

Non è propriamente ottimista l'ex Lazio Roberto Rambaudi, almeno per quanto riguarda l'Europa League. Ecco le sue parole a Radiosei: "Inzaghi non sceglierà i migliori giovedì, resterà fedele alle scelte fatte finora. Per me è praticamente impossibile passare il turno di Europa League, credo che la Lazio abbia ormai la testa al campionato in tutto e per tutto. A Napoli c'è grande confusione, e Ancelotti ha le sue responsabilità. Adesso tutte le altre, tra cui la Lazio, potranno approfittarne". Infine, Rambaudi ha anche rilasciato una battuta sul Sergente della Lazio: "Milinkovic? Sta dando equilibrio alla squadra, per questo lo vediamo meno presente in zona gol. E' un processo di crescita che gli servirà per formarsi come centrocampista, mentre gli altri stanno facendo più la differenza a livello offensivo”.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LA LAZIO AL FIANCO DELL'ALBANIA, COLPITA DAL TERREMOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE