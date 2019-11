La Lazio al fianco dell'Albania: le istruzioni per dare sostegno alla popolazione terremotata

Il terremoto che ha fatto tremare l'Albania nella scorsa notte ha colpito tutta l'Italia, Lazio inclusa. Il club ha voluto esprimere la propria vicinanza alla Nazione albanese sul proprio sito ufficiale, segnalando anche come poter dare un sostegno tramite donazioni a favore della popolazione colpita dal sisma. Di seguito il comunicato ufficiale della Lazio.

"Nella scorsa notte una forte scossa di terremoto ha colpito l’Albania. Il dolore non ha parole. Le disgrazie non hanno un perché. Necessario è dare sostegno alla popolazione ed alle famiglie colpite. La S.S. Lazio, pertanto, intende sensibilizzare i propri sostenitori, e non solo, su tale vicenda. Esprimendo profonda vicinanza, il Club segnala il seguente IBAN per effettuare donazioni a favore della popolazione albanese colpita dal sisma:

Banka Credins

Intestatario: Contributo Volontario Emergenziale

IBAN: AL72212110160000000000300003"

