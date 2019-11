Serie A, Giudice Sportivo: quattro giornate per Olsen, salterà la Lazio

Da qualche minuto sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo relative all’ultima giornata del nostro campionato di Serie A. Tra i calciatori sanzionati, Robin Olsen del Cagliari è stato squalificato per quattro giornate per avere “al 38’ del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto e colpito con una spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso; per avere inoltre, mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la consequenziale espulsione, indirizzato al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa”. L’ex portiere della Roma salterà il match contro la Lazio, in programma il 16 dicembre. Oltre all’estremo difensore, anche Jajalo dell’Udinese è stato espulso per doppia ammonizione, e dovrà scontare una giornata di squalifica. Dunque, non sarà tra i convocati di Gotti per la sfida di domenica all’Olimpico.

