Lazio - Cluj, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

DOVE VEDERE LAZIO - CLUJ - Ultima spiaggia europea. O penultima, dipende dalla Lazio. Fatto sta che i biancocelesti sono chiamati a vincere contro il Cluj (clicca qui per vedere le combinazioni utili a passare il turno). Appuntamento giovedì 28 novembre, ore 21, Stadio Olimpico di Roma. Il popolo laziale è chiamato a raccolta ma, per chi non avesse la possibilità di recarsi allo stadio, la partita sarà visibile anche in chiaro su TV8. Il prepartita comincia alle 20:30 e così come per il match, ovviamente, si potrà vedere in streaming - per pc, tablet e smartphone - anche sul sito ufficiale dell'emittente. Per gli abbonati sport di Sky (non è necessario avere il pacchetto calcio), e per gli stessi dispositivi, lo streaming sarà disponibile tramite l'app di Sky Go sul canale 201 (Sky Sport Uno). Stesso canale anche per chi vorrà vedere Lazio - Cluj in televisione.

