Europa League, Lazio a caccia dell'impresa: le aquile si qualificano se...

La vittoria sul Sassuolo consolida il terzo posto e regala un'iniezione di coraggio e fiducia alla Lazio di Simone Inzaghi. I capitolini giovedì ospitano il Cluj per la quinta giornata di Europa League. La competizione internazionale ha regalato più delusioni che gioie ai colori biancocelesti che, nelle prime quattro giornate, hanno portato a casa una sola vittoria e tre ko subiti, peraltro, in rimonta. Una serie troppo negativa che li ha fatti scivolare al terzo posto nel girone con possibilità di accesso ai sedicesimi ridotta al lumicino. La matematica, però, ancora non condanna Lulic e compagni che hanno il dovere di provarci. Il Celtic è irraggiungibile, ma gli scozzesi potrebbero diventare un prezioso alleato per l'impresa. Giovedì all'Olimpico arriva il Cluj e la Lazio deve vincere per continuare a sperare. Proprio i romeni sono la formazione su cui si può fare la corsa perché i loro 9 punti in classifica possono essere ancora raggiunti dalla Lazio. Non basterà solo vincere, ma bisognerà farlo solo con determinati risultati. La squadra di Inzaghi, infatti, deve imporsi per 1-0 oppure con due gol di scarto (2-0, 3-1, 4-2, ecc) per passare in vantaggio negli scontri diretti visto il 2-1 subito dalle aquile in Romania. Qualora i biancocelesti dovessero farcela, tutto sarebbe poi rimandato all'ultima giornata quando dovranno battere il Rennes e sperare che il Celtic vada a vincere contro il Cluj. Qualora questi quattro risultati andassero in porto, i romani staccherebbero il pass per i sedicesimi come seconda in virtù proprio dei migliori risultati negli scontri diretti (Lazio e Cluj finirebbero appaiate a quota 9). Intrecci e calcoli difficili e complicati, ma anche le uniche possibilità che permetterebbero alla compagine di Inzaghi di proseguire l'avventura europea. Riassumendo la Lazio deve vincere entrambe le gare e il Cluj deve, invece, perderle. Un percorso tutto in salita, ma i miracoli sportivi spesso accadono. Speriamo sia questa l'occasione.

