Lazio, che numeri dopo tredici giornate: ritmo da record

È una Lazio che macina punti e vittorie, la quinta consecutiva in campionato quella arrivata ieri contro il Sassuolo. Dopo tredici giornate di Serie A il ritmo della squadra di Inzaghi è ottimo: con 8 successi su 13 Immobile e compagni stabiliscono il secondo miglior dato nella storia del club, dietro solo all'impressionante score di 10 vittorie stabilito dalla Lazio di Inzaghi nella versione 2017/2018. Nell'era Lotito, tra l'altro, a questo punto della stagione la Lazio si era trovata tra le prime tre posizioni della classifica solo nel 2010/2011, quando Reja l'aveva portata al secondo posto dopo tredici giornate. I biancocelesti si fanno notare anche a livello europeo con una statistica particolare: Sassuolo - Lazio è stata l'ottava partita consecutiva in campionato dei biancocelesti in cui lo score complessivo è stato di più di due gol, è la più lunga striscia d'Europa di risultati over 2,5 insieme a quelle di Inter e Bayern Monaco. Numeri indicativi della mole di gioco ma anche e soprattutto dei risultati che sta ottenendo questa Lazio.

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per le statistiche