Lazio e WWE, combo micidiale. Rey Mysterio a Milinkovic: “Grande Sergente!” - VD

Ok, niente panico. Anche se qualcuno nel vedere due idoli a confronto potrebbe andare incontro a scompensi e svenimenti. In quel caso, acqua e zucchero. A tutti gli altri, comunque per forza figli degli anni '90, servirà del tempo per metabolizzare la cosa. Rey Mysterio si è appena complimentato con la Lazio e Milinkovic per la grande stagione. Ripetiamo: Rey Mysterio si è appena complimentato con la Lazio e Milinkovic per la grande stagione. Dalla faida-amicizia con Eddie Guerrero, alla 6-1-9 e i titoli WWE. Un vero luchador messicano, il più famoso al mondo, ha mandato questo messaggio su Instagram al 21 biancoceleste: “Ciao Sergej, come stai? Qui è Rey Mysterio. Volevo solo congratularmi con te e con la Lazio per il grande calcio che state mostrando in questo campionato. Ricorda, tu sei il Sergente in campo quindi continua con questo grande lavoro”. Poi la firma: “Booyaka 6-1-9”. Stiamo forse sognando?

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO