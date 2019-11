SONDAGGIO - Sassuolo - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

La Lazio non muore mai, almeno entro i confini italiani: quinta vittoria consecutiva, arrivata nei minuti di recupero. Non succedeva da due anni, sempre con Simone Inzaghi in panchina. Decisiva la mossa Caicedo negli ultimi minuti con l'ecuadoriano che ripaga la fiducia del tecnico regalando tre punti pesantissimi, quando un Sassuolo incerottato e per questo stoico, stava già pregustando un prezioso pareggio. I capitolini confermano dunque il terzo posto, ora in solitaria grazie al risultato di Lecce-Cagliari. La maggior parte dei votanti ha fatto ricadere la propria preferenza su Luis Alberto. Lo spagnolo, autore del passaggio vincente a Caicedo per il gol decisivo dei biancocelesti, è arrivato a quota nove assist, raggiungendo de Bruyne nella classifica relativa ai principali campionati d'Europa. Medaglia d'argento per Patric, mentre l'ex Epsanyol occupa il terzo gradino del podio.

Pubblicato il 24/11 alle ore 19:40