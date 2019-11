Terremoto in Albania: 16 vittime e 600 persone disperse - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 16.20 - Mentre la terra continua a tremare - è di pochi minuti fa una nuova scossa di magnitudo 5 registrata a nord di Durazzo - si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l'Albania nelle prime ore del mattino. Il ministero della Difesa albanese, riporta repubblica.it, ha reso noto che finora sono almeno 16 le vittime, mentre le operazioni di soccorso hanno portato all'estrazione dalle macerie di 42 persone. Al momento, sono date per disperse 600 persone.

AGGIORNAMENTO ORE 9.50 - Sale il bilancio dei morti, almeno sei. Si scava tra le macerie in queste ore. Pare sia crollato anche un hotel. Notizie in aggiornamento.

Il primo bilancio è assai grave: tre morti e circa 150 feriti, con altre persone disperse sotto le macerie. L’epicentro della forte scossa (6.4) è stato registrato alle ore 2.54 locali, le 3.54 in Italia, a Durazzo. Anche le mura storiche del castello sono crollate. Ingenti i danni pure in altre zone albanesi. Il terremoto è stato sentito fino alla capitale Tirana, circa 30 chilometri dall'epicentro, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. In diverse città è saltata la corrente e i vigili del fuoco sono al lavoro in tutta l’area colpita. Il sisma è stato avvertito anche in tutta l’Italia del sud, in particolar modo in Puglia.

Terremoto in Albania, il dolore di Tare: "È una tragedia immane"

Pubblicato il 26/11 alle 9.45