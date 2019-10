Lazio, Rambaudi: "Squadra non rinforzata, e Inzaghi pensi ai suoi errori..."

Domani sarà Lazio - Atalanta, mister Inzaghi ha parlato della gara in conferenza stampa. Si è espresso, a tal proposito, anche Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "Inzaghi ha detto che ci sono 5-6 squadre superiori alla Lazio sulla carta? Se all'inizio un po' tutti dicono che questa squadra è da Champions vuole dire che il pensiero iniziale è diverso da questo. Credo che dovrebbe focalizzare l'attenzione sulla propria squadra, su quanto è mancato e dove si può migliorare. Secondo me la Lazio ha i mezzi per lottare per il terzo e quarto posto, poi è chiaro che nel corso di una stagione ci sono delle varianti che possono cambiare le cose. Prima del ritiro si sono seduti ad un tavolo e sono ripartiti con lo scopo di costruire una squadra più competitiva. Da quel punto in poi tutti hanno le stesse responsabilità, ora non capisco bene alcune cose. L'ottavo posto dello scorso anno non è veritiero, ma è anche vero che in estate la squadra non è stata rinforzata".

