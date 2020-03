Lazio, Rambaudi: "Vittoria importante con il Bologna. Quanto manca Acerbi..."

Campionato strepitoso della Lazio: ora è primo posto in campionato. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "Con il Bologna vittoria importante perchè ti permette di essere primo. Conferma che questa squadra è in grande saluta. Nel secondo tempo un po' la squadra ha faticato, ma sapevamo che il Bologna è una squadra ostica. I non titolarissimi hanno fatto un po' di errori, sono mancati in qualità. Nel complesso comunque risultato ottimo, i primi 30 minuti è stata fantastica. In difesa, comunque, la mancanza di Acerbi si sente tutta. Con un Luis Alberto così puoi fare quello che vuoi, quando si accende è come Messi nel Barcellona".

