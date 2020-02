Lazio, Rodia: "Nessuna criticità: Luis Alberto sta bene e Acerbi recupera"

La Lazio batte il Bologna, torna prima vent’anni dopo e si appresta ad affrontare l’Atalanta in trasferta. Ai microfoni di Lazio Style Channel il coordinatore dello staff medico biancoceleste, il dott. Fabio Rodia ha fatto allora anche il punto sull’infermeria: “Non ci sono criticità per Luis Alberto. Le sostituzioni sono state precauzionali per evitare che piccoli sintomi possano trasformarsi in problemi importanti. Per Acerbi è stata durissima, con questi giocatori è più difficile tenerli fuori che curarli. Siamo ottimisti per un rientro rapido, il recupero procede bene. Anche Marusic ha avuto un affaticamento e abbiamo voluto fermarlo ma ci sono presupposti per un rapido rientro”.

LAZIO - BOLOGNA, RIVIVI LA DIRETTA

LAZIO, IL PRIMO POSTO E' TUTTO TUO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE