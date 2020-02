RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Bologna 2-0: Inzaghi in testa alla classifica

Lazio - Bologna

Serie A 2019/20 - 26ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 29 febbraio, ore 15:00

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, Cataldi, D. Anderson, Parolo, Lukaku, A. Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Acerbi, Lulic, Marusic

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile, Lazzari

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disp.: da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Baldursson, Dominguez, Medel, Skov Olsen, Sansone, Juwara, Santander. All.: Sinisa Mihajlovic.

INDISPONIBILI: Dijks, Krejci, Svamberg

SQUALIFICATI: Mbaye

DIFFIDATI: Denswil, Santander

ARBITRO: Abisso (sez. di Palermo)

ASSISTENTI: Liberti e Bottegoni

IV UOMO: Robilotta

VAR: Rocchi

AVAR: Del Giovane

FINE SECONDO TEMPO

90'+5' - È FINITAAAA! 2-0 AL BOLOGNA E LAZIO IN TESTA ALLA CLASSIFICA!

90'+4' - Caicedo e Milinkovic-Savic tengono il pallone all'altezza della bandierina, giocando di fatto col cronometro.

90'+2' - Ultime cartucce per il Bologna con Sansone a cercare il palo più lontano, ma la conclusione è completamente sbagliata. Si va verso il triplice fischio.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

89' - Giro palla ragionato e fluido quello della Lazio, che ora toglie il piede dall'acceleratore per concedersi una gestione. È Lazzari ad andare sul fondo e cercare l'inserimento di Caicedo, ma il passaggio è sbagliato.

86' - Il Bologna sta tentando gli ultimi attacchi per recuperare una partita che ormai sembra segnata. La squadra di Mihajlovic, però, non molla.

82' - Primo ammonito in casa Lazio, Radu stende Barrow e si prende il giallo. Prima della punizione Inzaghi richiama in panchina Immobile e sgancia Caicedo.

80' - In velocità la Lazio, nuovo contropiede al Bologna con Parolo lanciato in profondità da Immobile. Il suo cross a servire Lazzari è deviato da Bani, abile ad evitare ulteriori guai ai suoi.

77' - Sempre un pericolo Palacio, stavolta con un colpo di testa da pochi metri dopo un bel cross di Sansone dalla sinistra.

75' - È il momento di Cataldi nella Lazio, applausi per Correa che lascia il campo.

74' - Ancora attanto Strakosha, stavolta in uscita a risolvere dei guai provocati dalla sua difesa. L'albanese è bravo a far carambolare il pallone su Palacio, che provava l'inserimento centrale.

70' - Ultimo cambio per Mihajlovic, è il momento di Skov Olsen mentre termina la gara di Danilo.

67' - Altro gol annullato al Bologna: Tomiyasu aveva approfittato e battuto a rete dopo un errore grossolano di Radu in area. Il Var però richiama ancora Abisso per una posizione irregolare di Palacio e dunque fuorigioco.

65' - Palla dentro di Milinkovic-Savic per Immobile, che questa volta non aggancia. Si salva il Bologna, tra la disperazione di Ciro che vorrebbe timbrare anche oggi.

63' - Santander prima ci prova con un tiro da fuori che finisce in curva, poi scalcia Radu in uscita e si becca l'ammonizione.

62' - Immobile fallisce il colpo: ancora in volata l'attaccante laziale a lasciare sul posto Danilo e a ingaggiare il duello con Skorupski, ma il suo scavetto è ancora fuori misura.

60' - Cambia anche Simone Inzaghi che richiama un Luis Alberto non al meglio e sgancia Marco Parolo.

57' - Doppia sostituzione per Mihajlovic, fuori Schouten e Orsolini, entrano Santander e Sansone.

56' - Sul seguente calcio d'angolo è Milinkovic-Savic a colpire di testa, ma la spizzata finisce fuori dallo specchio della porta e fuori anche dalla disponibilità di un compagno.

55' - Bani rischia l'autogol, con un colpo di testa pericoloso su una punizione calciata da Luis Alberto. Palla che termina sul fondo e corner per la Lazio.

54' - Giallo anche per Danilo che diventa così il terzo ammonito della sfida, tutti di marca bolognese.

52' - GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! Che aveva accorciato le distanze grazie alla rete di Denswil, ma il Var annulla tutto. Primo colpo di testa respinto da Strakosha, sulla ribattuta la palla tocca prima la mano del difensore in caduta prima del tap in decisivo. Immediata la chiamata di Rocchi ad Abisso che subito dopo averlo rivisto è tornato sulla decisione.

50' - Luis Alberto incredibile anche in fase difesiva. Lo spagnolo recupera palla su Orsolini lanciato verso l'area avversaria dopo aver saltato di netto anche Radu.

48' - Il primo tentativo è di Soriano, da fuori e col destro deviato in corner. Ne nasce un'altra ottima occasione per Orsolini che cerca il colpo grosso in area, ma Strakosha smanaccia bene ed evita guai.

46' - Si riparte all'Olimpico con la Lazio che conduce grazie ai gol di Luis Alberto e Correa. Nessun cambio e dunque stessi ventidue della prima frazione.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1' - Intervallo con doppio vantaggio per Inzaghi e la sua Lazio.

45' - Un minuto di recupero e calcio d'angolo per il Bologna.

43' - Poli copre benissimo su Luis Alberto lanciato direttamente con le mani da Strakosha. Il centrocampista rossoblù, nell'uno contro uno, attende lo spagnolo e poi lo ferma al limite dell'area. Troppa indecisione del fantasista laziale nel servire gli accorenti Correa e Immobile.

40' - Riprende la gara e possesso al Bologna che vuole accorciare il divario prima dell'intervallo. Buon salvataggio di Patric su un cross radente e dal fondo di Orsolini. Bravo lo spagnlo a pulire l'area dopo una serie di tentativi a vuoto.

38' - Gioco interrotto per un problema alla testa accusato da Patric, forse colpito involontariamente dalla corsa di Lucas Leiva dopo essere entrato in contrasto con un avversario.

35' - Punizione pericolosa di Barrow, sulla quale Strakosha interviene con i pugni. Si salva la Lazio. Che scappa sulla sinistra con Correa, ma questa volta il suo cross non trova nessuno in area e termina sul fondo dalla parte opposta.

30' - La squadra di Mihajlovic approfitta di un momento di stanca della Lazio, ancora con Orsolini a far partire un mancino a cercare il palo più lontano. Ma da qualche minuto la pressione felsinea si è alzata, la Lazio deve essere brava a contenere la reazione avversaria.

28' - Altra occasione Bologna. Buona azione, con Tomiyasu che in area appoggia per Orsolini. L'esterno rossoblù però non riesce a colpire il pallone, che viene liberato dalla Lazio.

25' - Si fa vedere il Bologna con Barrow che si mette in proprio sul vertice sinistro dell'area di rigore. Apre il destro l'ex Atalanta, ma pallone fuori misura che non preoccupa Strakosha.

21' - Subito dopo il gol, da segnalare un piccolo problema all'altezza dell'inguine della gamba destra per Luis Alberto. Curioso anche l'ultimo assist per Correa in precario equilibrio per il fastidio accusato.

20' - IL RADDOPPIOOOO DELLA LAZIOOOOOO! IL TUCUUU CORREA! Ripartenza come sempre micidiale della Lazio orchestrata ancora da Luis Alberto, con Correa che si allarga e calcia. Bravo e fortunato visto che la conclusione è deviata in modo decisivo da Danilo per il 2-0 della Lazio.

19' - Salvataggio incredibile di Strakosha: una palla sporca raccolta nel cuore dell'area di rigore laziale da Soriano. La botta verso la porta è disinnescata benissimo dal portiere albanese, bravo a restare in piedi fino all'ultimo.

18' - GOOOOOOL DELLA LAZIOOOOO! LA SBLOCCA LUIS ALBERTOOO! Fa tutto Correa, recuperando palla e imbucando per Immobile bravo a servire centralmente l'accorente fantasista spagnolo: destro secco e vantaggio biancoceleste.

16' - Ancora Correa, ancora Lazio davanti a Skorupski: triangolazione riuscita tra Immobile e il Tucu, che poi si ripresenta di fronte al portiere polacco bravo a sbarrargli ancora una volta la strada.

13' - Un'altra grande occasione per la Lazio, stavolta sui piedi di Immobile: bella verticalizzazione di Luis Alberto, Ciro apre il piattone a incrociare ma ciabatta troppo la conclusione. Di poco al lato e altro rammarico.

11' - Altro ammonito tra le fila di Mihajlovic, si tratta di Schouten: trattenuta su Leiva a metà campo.

10' - Lazzari tenta un cross dalla destra che per poco non trova Correa in area. Jony mette ancora in area ma viene segnalata una posizione di fuorigioco.

6' - Ancora Luis Alberto a disegnare e stavolta va anche alla conclusione. Triangolazione buona con Lazzari e poi subito al tiro dal vertice destro dell'area di rigore felsinea. Corner.

4' - Luis Alberto direttamente in porta, Skorupski controlla una palla che esce non di molto. Un'altra buona chance della Lazio.

3' - Ancora Correa, che inizio! Altra palla da Luis Alberto, pallone difesa bene col fisico a tener lontano Bani che può solo stenderlo al limite dell'area. Punizione da una buona mattonella e ammonizione per il bolognese.

2' - Parte fortissimo la Lazio e Correa si divora il gol del vantaggio. La pressione biancoceleste è costante fin dai primi attimi di gara, poi l'argentino accelera. L'ex Siviglia si libera bene in area poi tutto solo davanti a Skorupski mette clamorosamente fuori.

1' - Partiti! Il Bologna fa girare il primo pallone della gara.

PRIMO TEMPO

14.58 - Squadre al centro del campo con la Lazio in classico biancoceleste con banda orizzontale nera all'altezza del petto.

14.55 - La voce di Velia Donati e il suo 'Sò già dù ore' scalda i 40mila dell'Olimpico e fa da apripista all'ingresso delle due squadre per una gara che può valere tantissimo.

14.50 - Riscaldamento ultimato e squadre già nel tunnel per gli ultimi preparativi. Nel cielo dell'Olimpico la scena se la prende Olympia col suo classico volo pre partita: tra poco si parte.

14.40 - Una partita importante, diventata fondamentale dopo le notizie della mattinata: a fronte del rinvio a maggio di Juventus-Inter, la Lazio quest'oggi si gioca la possibilità di raggiungere il primo posto momentaneo in solitaria. Con un punto la squadra di Inzaghi aggancerebbe la Juventus, con una vittoria andrebbe a +2.

14.35 - Il tributo della Curva Nord a Sinisa Mihajlovic in questo momento allo Stadio Olimpico. L'omaggio della parte calda del tifo laziale al suo ex centrocampista, momento emozionante e doveroso mentre le due squadre sono in campo per ultimare il riscaldamento.

Amici de Lalaziosiamonoi.it, Francesco Tringali vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Lazio-Bologna, match valevole per la 26a giornata d'andata di Serie A. Formazioni ufficiali in casa Lazio: Luiz Felipe vince il ballottaggio con Vavro e Patric completa il reparto difensivo. Centrocampo con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Jony. Davanti c'è Correa con Immobile. Nel Bologna, Mihajlovic (oggi in panchina), sceglie Barrow, Soriano e Orsolini, alle spalle di Palacio.