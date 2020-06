Lazio, Sannino: "Tare uno dei migliori. Escalante? Felice che ritorni in Italia"

Calcio e mercato. A breve si riaccenderanno i riflettori sulla stagione sportiva in corso, ma non smettono di circolare le voci di mercato. La Lazio, sempre sul pezzo grazie all'operato del suo direttore sportivo, un acquisto lo ha già ipotecato: si tratta di Gonzalo Escalante che, secondo alcune indiscrezioni, vestirà presto la maglia biancoceleste. Per parlare del centrocampista argentino, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Giuseppe Sannino, suo ex allenatore ai tempi del Catania: "Escalante arrivò a Catania da ragazzino, io l'ho fatto esordire e giocare molto, perché ebbe una crescita esponenziale. Come tanti sudamericani, arrivò in Italia con un modo di giocare volante, come si dice, girava molto il campo, ma il calcio nostrano è più tattico: lui però riuscì a capire presto i meccanismi, tanto che poi anche in Spagna all'Eibar ha fatto benissimo. Sono felice di vederlo tornare in Italia, e il fatto che abbia qualità lo dimostra che a sceglierlo è stato Tare, uno dei migliori direttori sportivi, almeno secondo me".