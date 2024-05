Lazio-Sassuolo, bolgia Olimpico: il numero dei biglietti venduti

TUTTOmercatoWEB.com

Gli ultimi 90 minuti di questo campionato metteranno di fronte Lazio e Sassuolo. Ai biancocelesti basta un punto per blindare l'Europa League, i neroverdi invece hanno entrambi i piedi in Serie B. Per l'ultimo atto della stagione previsto il clima delle grandi occasioni allo Stadio Olimpico. Come raccolto dalla nostra redazione, sono più di 11 mila i biglietti venduti per il match in programma domenica 26 maggio, che vanno sommati ai 30.333 abbonati. Per ora sono circa 41.500 i presenti sugli spalti ma il numero è in continua crescita. Tutti all'Olimpico per abbracciare Eriksson che farà ritorno a casa sua. Con lui anche tanti altri ex come Salas, Gottardi, Pancaro e Baronio.