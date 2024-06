Lazio | Baroni lascia Formello: la firma non è ancora arrivata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

AGGIORNAMENTO 17.57 - Non è arrivata la firma di Marco Baroni. L'allenatore ha lasciato pochi minuti fa il centro sportivo di Formello, dove si è recato nel pomeriggio per vedere le strutture, parlare personalmente con la società e definire i dettagli di un accordo che lo legherà alla Lazio fino al 2026, forse con opzione di rinnovo per un altro anno. La firma arriverà è prevista per il fine settimana, ma prima dovrà liberarsi dall'Hellas Verona. Nel suo contratto in essere con il club scaligero sarebbe presente un clausola che gli consentirebbe di far decadere il contratto nel caso in cui si dovesse presentare una grande squadra. Baroni ora dovrà parlare con la società veronese per fare in modo che vengano rispettati gli accordi presi lo scorso anno, prima di trasferirsi definitivamente nella Capitale.

Marco Baroni è pronto a diventare il nuovo allenatore della Lazio. L'ormai ex allenatore del Verona è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi e legarsi con un biennale (con opzione per un terzo anno) al club biancoceleste. In questi minuti è in corso l'incontro con Fabiani e Lotito per sistemare gli ultimi dettagli. Poi inizierà l'avventura alla guida dei capitolini.

IN AGGIORNAMENTO

Pubblicato ieri alle 15