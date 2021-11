Lazio, Sconcerti:“Immobile? Migliore attaccante della nazionale.E Cataldi…”

Le critiche quando non sono costruttive possono far male. Può confermarlo Ciro Immobile che oggi in conferenza stampa ha manifestato il suo dispiacere a riguardo. Mario Sconcerti, ai microfoni di TMW, ha detto la sua sostenendo l’attaccante biancoceleste. Queste le sue parole: “La gente di calcio deve capire che Immobile in questa Nazionale parte con un peso addosso da superare. Non è la sua squadra, il gioco della Nazionale prevede due ali con Immobile costretto a fare il centravanti classico, lui non lo è, perché è una prima punta che va in profondità, i suoi tiri migliori sono quelli di taglio, non centrali. Parte con questa mancanza di caratteristiche. La Nazionale dovrebbe fare di più per aiutare quello che è nettamente il suo migliore attaccante. Immobile è un grande giocatore, fa gol da dieci anni, è il nostro centravanti, ma bisogna aiutarlo"

CATALDI – In merito alla convocazione del centrocampista biancoceleste ha dichiarato: “Giocava così anche cinque anni fa, si parlò anche di farlo venire alla Fiorentina, è un regista naturale, con piedi buoni e specialista nelle punizioni. Sarri aveva Cataldi come idea fissa già in estate, è una sicurezza e lo è sempre stato. Fino a poco tempo fa è stato un numero due importante, adesso, col gioco di Sarri, dove deve dare molti palloni senza grande responsabilità di tocco, e questo Cataldi lo sa fare, è un giocatore straordinariamente utile”

