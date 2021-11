Italia - Svizzera, Mancini rincorre la qualificazione: le possibili combinazioni

Italia e Svizzera sono aritmeticamente nelle prime due posizioni del girone C delle qualificazioni al Mondiale, ma dallo scontro diretto non arriverà alcun verdetto. In altre parole, saranno decisivi gli ultimi 90'. In caso d'arrivo a pari punti, conterà la differenza reti generale e il numero di gol segnati prima degli scontri diretti. Battendo la Svizzera, all'Italia basterà un pari con l'Irlanda del Nord o il mancato successo della Svizzera contro la Bulgaria. Diversa la situazione nel caso in cui all'Olimpico arrivi il pareggio: la differenza reti resterà a +11 per gli azzurri contro il +9 della Svizzera, e sarà comunque decisivo l'ultimo risultato. Nel caso in cui i campioni d'Europa venissero sconfitti dagli avversari, servirà battere l'Irlanda del Nord e sperare in una vittoria bulgara a Lucerna.

TUTTI GLI SCENARI - Nel caso in cui giunga un pareggio nello scontro diretto e un arrivo in classifica in perfetta parità, anche di differenza reti, conterebbero i gol fuori casa negli scontri diretti. E se all'Olimpico il pari non fosse 0-0, passerebbero gli svizzeri come primi. Se, al contrario, il match finisse senza reti e si arrivasse completamente pari al verdetto, la decisione verrebbe presa seguendo l'ultimo criterio disponibile, il fair play, e dunque il numero di gialli e rossi accumulati. La situazione attuale... è pari!

