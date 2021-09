Lazio, si ferma Zaccagni per un trauma distrattivo: il comunicato

Primo stop stagionale per Mattia Zaccagni. Il calciatore nella giornata di ieri non si è visto sul campo di Formello e come fatto sapere dalla società in un comunicato è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato "un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra" rimediato nella gara dell'Olimpico contro il Cagliari. "Nei prossimi giorni, prosegue il comunicato, verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".

Pubblicato il 22/09

