Lazio, Sky Sport 24: "Gattuso è la prima scelta di Lotito"

Per Sky Sport 24 non ci sono dubbi: la prima scelta di Lotito, in caso di addio di Inzaghi, è Rino Gattuso. In un'ultimissima il portale sportivo ha sottolineato che - stando a quanto confermato dopo molti riscontri e giri di messaggi nelle chat di calciomercato - quello dell'ex tecnico del Milan sarebbe l'unico profilo che la Lazio sta considerando per l'eventuale sostituzione del mister piacentino. La dirigenza biancoceleste, sempre a detta di Sky Sport, cercherà quindi di convincere Gattuso a prendere in considerazione l'idea di approdare nella Capitale. L'allenatore di Corigliano Calabro nei giorni scorsi ha detto 'no' alla Roma, ma non ha mai nascosto di gradire la piazza romana. Dopo l'esperienza al Milan, vorrebbe approdare in un ambiente che non abbia le stesse tensioni che al momento animano anche il club giallorosso. Ecco perché la Lazio potrebbe fare proprio al caso suo. Intanto, per uno strano gioco della sorte, in quel di Milano il club rossonero studia attentamente il curriculum di Simone Inzaghi: insieme a quello di Giampaolo il suo è il più adatto al ruolo lasciato libero da Gattuso.

