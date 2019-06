Italia, Mancini: “Immobile? Capitano i periodi negativi, giusto sia qui"

Finita la Serie A, non c'è spazio per il riposo. Almeno non ancora, perché tutte le nazionali si sono riunite in vista dei match di qualificazione ai prossimi Europei. Tra queste, anche l'Italia di Roberto Mancini, impegnata l'8 giugno contro la Grecia (ad Atene) e l'11 giugno all'Allianz Stadium di Torino contro la Bosnia ed Erzegovina. Del gruppo azzurro fanno parte due giocatori della Lazio: Acerbi e Immobile. E proprio di quest'ultimo ha parlato il ct in conferenza stampa, sollecitato da una domanda sul perché sia stato convocato l'attaccante napoletano – reduce da alcuni mesi difficili – e non Mario Balotelli. Ecco cosa ha risposto Mancini: “Mario ha le qualità tecniche per giocare a livelli più alti, può fare molto di più e non gioca al 100%, altrimenti segnerebbe 3-4 gol a partita. Gioca a un livello basso e per me non va bene, ha dodici mesi per tornare in Nazionale e dipende da lui. Immobile è sempre stato con noi e ha fatto bene, tutti possono affrontare dei periodi negativi, ma è giusto che sia qui".

