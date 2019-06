Juventus, prima di Sarri ci sono Guardiola e Pochettino: mentre Inzaghi...

Continua il toto allenatori e, ancora una volta, a farne da padrona è la Juventus. Sarri è ormai da considerarsi vicino alla Juve, ma in questo momento l'ex Napoli si trova bloccato a Londra nell'attesa di un segnale definitivo proveniente da Torino. I bianconeri, infatti, non hanno ancora mollato le piste che portano a Guardiola e Pochettino. Secondo il Daily Express, il manager del Chelsea è gradito ma rimane una seconda scelta, l'alternativa che fa da sfondo ai due veri obiettivi di Andrea Agnelli. E Simone Inzaghi? Per il momento la pista che porta il piacentino a Vinovo è da considerarsi congelata: il mister della Lazio è passato in secondo piano anche rispetto a Sarri che, in caso alla Juventus non riuscisse il matrimonio con uno dei due top manager d'oltremanica, a quel punto potrebbe già considerarsi vestito con la tuta bianconera.

EFFETTO DOMINO SU...MILAN E LAZIO: La reazione a catena generata dall'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, comunque, sta nuovamente generando qualche ripercussione sulla stabilità della panchina della Lazio. Non direttamente, visto il defilarsi della candidatura di Inzaghi agli occhi di Paratici e Nedved, ma come un effetto domino che tra i bianconeri e i biancocelesti mette di mezzo il Milan. Il club del Fondo Elliott punta forte sul tecnico della Lazio, però potrebbe anche virare su Sarri qualora Agnelli riuscisse a mettere le mani su uno tra Guardiola e Pochettino. Difficile, dopo le smentite in casa Manchester City e Tottenham, ma comunque da considerare possibile. Sarri al Milan spingerebbe Inzaghi verso la permanenza a Roma, ma tutto potrebbe risultare più chiaro a partire dalla giornata di domani: dopo la finale di Champions League la Juventus dovrebbe fare la propria mossa, scatendando così l'inevitabile effetto domino in grado di coinvolgere anche il mondo Lazio.

