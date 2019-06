Lutto nel mondo del calcio, è morto José Antonio Reyes

Drammatica notizia proveniente dalla Spagna. Come riportato dai canali social ufficiali di Siviglia ed Espanyol in mattinata è morto José Antonio Reyes. Fatale è stato un incidente stradale a Utrera, sua città natale, vicino Siviglia. Il 36enne, che era ancora in attività tra le fila dell’Extremadura, ha vestito le prestigiose maglie di Siviglia, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica ed Espanyol, oltre a quella della Nazionale spagnola. Anche la Lazio, tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale, si è unita al cordoglio per la scomparsa dello spagnolo: "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di José Antonio Reyes e si uniscono al dolore della famiglia"

La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di José Antonio Reyes e si uniscono al dolore della famiglia pic.twitter.com/cO8V9EYMxS — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 1 giugno 2019

