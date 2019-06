Euro 2020, Stadio Olimpico: avviati interventi di ammodernamento

Euro 2020 si avvicina, l'Olimpico sarà teatro di quattro partite tra cui quella inaugurale. Oggi, a Roma, il presidente della Federcalcio Gravina ha incontrato Rocco Sabelli di Sport e Salute Spa per discutere anche dei lavori da effettuare sull'impianto. Sabelli stesso ha sottolineato l'avvio di interventi di ammodernamento dello stadio secondo gli accordi della FIGC e dell'Uefa. Saranno rinnovati gli impianti di illuminazione, verrà allestita una nuova area per i media e per la corporate hospitality. Tutto questo è stato possibile grazie al contributo assegnato a Sport e Salute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal lontano 2008 non veniva effettuato sullo Stadio Olimpico un intervento così importante. Gravina ha dichiarato al termine dell'incontro: "Oggi è stato un confronto estremamente produttivo, svolto in un clima di grande collaborazione e per questo desidero ringraziare il presidente Sabelli".

Articolo pubblicato il 31/05/2019 alle 21.39