Lazio, a breve nuovo summit Inzaghi - Lotito. In caso di addio Gattuso in pole

Nuova puntata per quanto riguarda i vertici tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito. Come riporta Sky Sport 24, nei prossimi giorni andrà in scena il terzo summit tra i due, nel tentativo di definire una volta per tutte il futuro dell'allenatore della Lazio. Tre le possibilità: rinnovo triennale, risoluzione consensuale o permanenza con un solo anno rimanente di contratto, soluzione quest'ultima che non soddisferebbe nessuno. E in caso di addio la prima scelta per la panchina della Lazio sarebbe Gennaro Gattuso, un probabile scambio di allenatori dato che la prima indiziata tra le destinazioni di Inzaghi è proprio il Milan.

LAZIO, LOTITO - INZAGHI

LAZIO, CAICEDO VALE IL RINNOVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE