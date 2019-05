Lazio, la lunga attesa: come procede tra Lotito e Inzaghi

Lotito e Inzaghi, in questo momento, sono su due piani diversi dello stesso palazzo. Il presidente è al primo e dall'alto guarda alla stagione che la Lazio ha appena concluso. Il tecnico, invece, è fermo al piano terra, ancora immerso negli stati d'animo contrastanti di un'annata di alti e bassi. Provano a dialogare a distanza, ma c'è troppo caos mediatico attorno e le voci si perdono nell'aria. Allora entrambi prendono le scale mobili. Lotito scende, Inzaghi sale. Vogliono incontrarsi a metà. Intanto il nastro trasportatore scorre ed entrambi, per rimanere alla stessa altezza, sarebbero costretti a fare dei passi indietro. Nessuno, però, sembra disposto a farli. Lotito - stando a quanto riportato da La Repubblica - pretende che l'allenatore firmi un rinnovo triennale. Inzaghi, dal canto suo, vuole la garanzia che arrivino alcuni giocatori. Non arretrano, ma avanzano...pretese. E il punto d'incontro non si trova. Il presidente arriva al piano terra e il tecnico al primo. Poi i ruoli si invertono. Uno scende e l'altro sale senza che nessuno riesca veramente ad andare incontro all'altro. Hanno provato anche a sentirsi al telefono, ma certe questioni - citando Lotito - "non si possono risolvere per strada" e neanche sulla linea telefonica. Per questa ragione il mister ha deciso di rimandare il volo - originariamente in programma oggi - e di partire per la sua vacanza la prossima settimana. Attende di essere convocato per il terzo incontro. Il tempo, però, stringe e in tanti aspettano di sapere se il presidente questa volta riuscirà a convincere il piacentino. Lo stesso staff tecnico biancoceleste - che, come Inzaghi, ha ancora un anno di contratto con la Lazio - vorrebbe conoscere la risposta finale del mister. A breve arriverà ci sarà la nuova riunione. Entrambi sono pronti a salire di nuovo sulle scale mobili, che però, si sa, di questi tempi a Roma hanno la tendenza a guastarsi.

