Calciomercato Lazio, ecco il futuro dei cinque in prestito alla Salernitana

CALCIOMERCATO LAZIO - Le decisioni della Corte d'Appello hanno stravolto la classifica del campionato di Serie B condannando la Salernitana a giocarsi il playout contro il Venezia per non scendere in Lega Pro. A prescindere dalla doppia sfida tra campani e veneti, cinque calciatori granata a luglio torneranno a Formello per indossare la maglia biancoceleste. Tiago Casasola, Djavan Anderson, André Anderson, Davide Di Gennaro e Joseph Minala sono i cinque calciatori della Lazio in prestito alla Salernitana che torneranno alla base. I primi tre si giocheranno le loro carte, mentre per gli altri due è probabile un addio.Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, per Di Gennaro (contratto in scadenza nel 2020, ndr) si cercherà una sistemazione a titolo definitivo, mentre Minala potrebbe partire ancora in prestito anche alla stessa Salernitana. Casasola, Djavan e André Anderson saranno aggregati, con tutta probabilità, con il gruppo che partirà alla volta di Auronzo di Cadore. Sotto le Tre Cime di Lavaredo, Inzaghi (o il suo successore) valuterà e deciderà il futuro dei tre calciatori che hanno fatto in questa stagione nonostante l'annata difficile del club campano. Il sogno dei tre è quello di ripetere quanto fatto da Luiz Felipe e Strakosha che, dalla panchina della Salernitana, sono diventati punti fermi della Lazio. Toccherà all'argentino o a uno dei due brasiliani ripercorrere la strada dei suoi famosi predecessori?

LAZIO, LA SITUAZIONE DI CAICEDO

LAZIO, GLI AGGIORNAMENTI SU INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE