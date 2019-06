Finale Champions League, disordini a Madrid: 5 arresti e un agente ferito

Mancano ancora diverse ore alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, ma già da venerdì sera a Madrid - la città che ospita l'attesissimo match - sono scoppiati alcuni disordini. Il derby inglese è stato etichettato come partita ad alto rischio fin da subito. Ecco perché le autorità spagnole hanno disposto lo stesso piano di sicurezza sperimentato a dicembre in occasione della finale di Coppa Libertadores tra Boca Junior e River Plate. Ci saranno 5mila agenti a sorvegliare la città. Alcuni di loro sono diventati operativi già a partire dalla notte tra venerdì e sabato, quando - stando a quanto riportato da Gazzetta.it - cinque cittadini britannici sono stati arrestati per aggressioni. Gli uomini si sarebbero scagliati anche contro la polizia, ferendo un agente. Sul web, intanto, sta girando un video (pubblicato da Coys News) che testimonia quanto accaduto venerdì sera in un pub di Puerta del Sol. Si vedono alcuni poliziotti intervenire - apparentemente senza motivo - su una cinquantina di tifosi degli Spurs. Secondo alcuni media inglesi, diverse persone sarebbero rimaste ferite.

Police in Madrid have just come into a bar and just battered about 50 Spurs fans for no reason. Many injured. Only caught the aftermath on camera. Fucking disgusting and unacceptable. @THSTOfficial @FSF_FairCop @SpursOfficial pic.twitter.com/o0gouDPbis