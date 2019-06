Lazio, Gattuso dice no alla Roma: non vuole un progetto stressante

Dopo essere uscito dalla burrasca di casa Milan, Rino Gattuso non si sente pronto per rimboccarsi le maniche e affrontarne subito un'altra. Tornare ad allenare sì, immergersi in un altro progetto stressante come quello della Roma no. Questo avrebbe detto il tecnico calabrese a Francesco Totti - incaricato da Pallotta di imbastire una trattativa con il suo ex compagno di Nazionale - declinando ufficialmente l'invito a sedere sulla panchina giallorossa, come riporta il Corriere dello Sport. Gattuso, intanto, resta un nome in voga per l'eventuale dopo Inzaghi in casa Lazio: dopo il trionfo in Coppa Italia le acque sulla riva biancoceleste del Tevere sono decisamente più calme, e quindi quella laziale potrebbe essere una possibilità da non escludere per l'ex mediano rossonero. Che, comunque, starebbe guardando con interesse anche alla Firenze viola, lasciata in stand-by nell'attesa di capire come si evolveranno gli eventi sul piano societario.

