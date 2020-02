Lazio - Spal, il 5-0 è firmato Adekanye: primo gol in biancoceleste per lui

Esce Caicedo, entra Adekanye. Ma la musica non cambia. L'ecuadoriano si rende protagonista di una doppietta, l'ex Liverpool sigla il suo primo gol con la maglia della Lazio. Mandato in rete da Manuel Lazzari, il classe '99 non sbaglia e consegna la palla in rete, portando a cinque il numero di marcature della squadra di Inzaghi. Quello di Adekanye, inoltre, è il primo gol siglato in campionato da un nuovo acquisto della Lazio. I tifosi avevano dispensato cori nei suoi confronti qualche minuto prima, il talentuoso giovane attaccante ha risposto con una rete importante, magari la prima, chissà, di una carriera ricca di sigilli.

