Lazio - Spal, Lazzari: "Non firmiamo per il secondo posto, con il Verona grossa occasione" - VD

Spal battuta, ora la Lazio metterà nel mirino il Verona. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Lazzari: “Bobby mi porta a cena? Aspetto l’invito. Magari non ora che ci sono due partite. Sappiamo benissimo la forza di questa Lazio, è vero che il derby lo abbiamo sbagliato, però penso che dopo un lungo periodo di vittorie consecutive ci può stare. Oggi abbiamo dimostrato che è stata solo una gara strana, con meno forza del solito. Siamo stati bravi a far capire che daremo battaglia fino all’ultima partita. Peccato per il palo, il gol per un giocatore è sempre bello. Sarebbe stato positivo, l’importante però è che ci abbia pensato Caicedo sulla ribattuta. Le critiche post derby non le ho capite, essere stanchi può capitare. Il punto è stato comunque importante. Sapevamo che questa settimana sarebbe stata vitale, abbiamo iniziato bene. Verona? Non sarà facile, nessuno si aspettava il campionato del Verona. Sono in salute, ma è una grande occasione per noi. Possiamo conquistare il secondo posto e andare a - 2 dalla Juventus. Giocare in questa Lazio è bellissimo, io scatto e so che la palla prima o poi arriva. Ci sono giocatori che ti mettono la sfera dove vogliono, sono fenomeni. Ti diverti dal primo all’ultimo minuto. Europeo? Non spetta a me decidere, ho letto l’intervista di Mancini in cui dice che non sono né terzino né ala. Non ci penso, ora sono concentrato solamente sulla Lazio”.

L'esterno biancoceleste ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Nei primi mesi è stata dura passare dalla Spal alla Lazio, ho avuto bisogno di tempo. Ora mi trovo alla grande e sono felicissimo di dare il mio contributo. Non firmare per il secondo posto? Se l’ha detto il mister lo dico anche io. Mercoledì possiamo andare secondi a due punti dalla Juve: è una grande occasione per noi e dobbiamo sfruttarla. Il palo? Per un giocatore che non fa tanti gol c’è anche un po’ di sfortuna. Sarei stato felice di segnare, ma lo sono comunque perché poi ha fatto gol Caicedo".

Alla fine del match contro la Spal Manuel Lazzari è intervenuto in zona mista dove ha risposto alle domande dei cronisti presenti: “Una grande Lazio, sapevamo che dovevamo rimetterci sulla pista giusta perché avevamo disputato un derby dove, in una giornata un po’ particolare, siamo stati meno brillanti. Dovevamo ricominciare a far punti in casa. Abbiamo fatto un primo tempo incredibile, poi abbiamo gestito nella ripresa. Ora arriva il Verona mercoledì che ci potrebbe dare la possibilità di allungare ancora. Sappiamo che mancano tante giornate, mercoledì abbiamo un’altra grande occasione e cercheremo di sfruttarla al massimo consapevoli che sarà una settimana particolare. Sono tre partite contando quella di oggi, le prepariamo al meglio e speriamo di fare più punti possibili. Non ero a conoscenza del risultato della Juventus, dovevamo pensare solo alla Spal, che nelle ultime tre trasferte era andata a vincere a Bergamo e a Torino. A Firenze ha perso immeritatamente. Era una partita difficile, la siamo riusciti a sbloccare e l’abbiamo approcciata alla grande. Secondo me pensare allo scudetto è prematuro, mancano ancora tantissime giornate, ora l’obiettivo è allungare sulla zona Champions League, mercoledì abbiamo questa occasione e non vogliamo lasciarcela sfuggire. Nazionale? Penso che per ogni giocatore sia qualcosa di unico. Ogni atleta tenta di fare il meglio possibile per il proprio club, io ce la sto mettendo tutta per aiutare la Lazio, come tutta la squadra, spero di continuare così, poi si vedrà. Se la partenza di Florenzi mi potrebbe facilitare in Nazionale? Per me è più una questione tattica, io sono sicuro che potrei fare benissimo il terzino, però sono 6 anni che gioco con una difesa a tre e non ho mai l’opportunità di allenarmi con una difesa a 4. Questo è un grande svantaggio però ora devo pensare solo alla Lazio perché stiamo vivendo un campionato straordinario e mi voglio concentrare su questo. Sono fortunato che fisicamente non sono molto alto e grosso, e recupero in fretta. Questo è un vantaggio. Fisicamente mi sento bene, ora dobbiamo recuperare le forze perché abbiamo altre due partite la prossima settimana e ce la dobbiamo mettere tutta”.

LAZIO, LE PAROLE DI ADEKANYE

LAZIO - SPAL, LE PAGELLE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE