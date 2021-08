Lazio - Spezia, i tifosi si preparano al ritorno: ecco il numero dei biglietti venduti

Quindicimila biglietti venduti per la gara contro lo Spezia. Si tratta della metà della metà della capienza dell'Olimpico. Tuttavia, ci sarà tempo fino a domani alle 18.30, giorno della gara, per acquistare il tagliando e tornare a occupare il proprio seggiolino un anno e mezzo dopo l'ultima volta. Dopo la fare riservata agli abbonati della stagione 2019/20, riporta la rassegna stampa di Radiosei, mercoledì è scattata la vendita libera con i seguenti prezzi: 25 le curve, 40 la Tevere, 60 la Tevere Top, 80 la Monte Mario, 200 la Tribuna d'Onore Centrale. Si tratta dell'esordio casalingo, la Lazio spera nell'impennata delle ultime ore prima del fischio d'inizio. L'ingresso, come ormai risaputo, è consentito solamente a coloro che saranno in possesso del Green Pass, ottenibile da chi ha effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni, da chi ha completa il ciclo vaccinale, da chi è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti e da chi è guarito da Covid nei sei mesi precedenti. Prima della gara, poi, è in programma il ritrovo dei tifosi a Ponte Milvio: la Curva Nord ha dato appuntamento a tutti alle 13.

