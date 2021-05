Lazio, Stankevicius: "Bravo Inzaghi! Sono rimasto colpito da Luis Alberto. E sul 26 maggio..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex biancoceleste Marius Stankevicius ha parlato della Serie A, con un occhio particolare alla squadra di Simone Inzaghi: "Sto seguendo tutta la Serie A, e sicuramente anche la Lazio. Ho passato bellissimi anni con delle vittorie che rimarranno sempre nel mio passato. Mi è piaciuto l'ambiente, le persone che lavorano nella società. È stato un onore averne fatto parte. 26 maggio? Lo ricorderemo per sempre. È stato qualcosa di unico, non potrà ripetersi. Ricordo la gioia di tutta la squadra, un successo immenso per la parte laziale della città di Roma. Come abbiamo visto anche per l'Inter, loro sono usciti dalle coppe e hanno utilizzato tutte le energie sul campionato. Ogni competizione in più, e soprattutto la Champions, ti fa spendere tanta energie. Quando esci è il momento cruciale, o cali o riprendi ancor di più la forza per proseguire".

LO SFORZO CHAMPIONS - "La Lazio ha pagato tutti gli sforzi, il Covid, la Champions. Non è stata aiutata nel percorso che ha fatto. Però dico complimenti comunque, perché sono arrivati dei successi in un anno non semplice. Simone Inzaghi sta facendo bel calcio, è davvero bello seguirlo. La squadra riesce a passare da un modulo all'altro, i giocatori si mettono a disposizione per ogni ruolo, anche in maniera veloce. I biancocelesti hanno dimostrato di essere in un alto livello. Individualità? Luis Alberto riesce a dare equilibrio tra attacco e difesa, trasmette creatività. Poi c'è sicuramente Immobile, ma anche Correa, stanno facendo la differenza. C'è grande equilibrio in tutti i reparti,la difesa sta facendo un lavoro enorme. Il gruppo sta valorizzando il lavoro del mister".

Il Conmebol toglie alla Colombia l'organizzazione della Copa America: il motivo

Lazio, non solo la Raggi: un ex biancoceleste assiste all'allenamento a Formello

TORNA ALLA HOMEPAGE