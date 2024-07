Lazio, Uçar su Immobile: "È arrivata una stella! I tifosi? Sono ansiosi di..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'accoglienza dei tifosi del Besiktas per Ciro Immobile non è passata inosservata. Migliaia di presenti, cori, bandiere, sciarpe e fumogeni ad illuminare nella notte l'aeroporto di Istanbul. Un 'benvenuto' da vera star per l'ex capitano della Lazio che, emozionato, ha accettato i fiori e le sciarpe regalategli dal popolo turco in segno di stima e di affetto. Lo stesso popolo che adesso non vede l'ora di vederlo scendere in campo, come raccontato dal portavoce del Besiktas, Feyyaz Uçar ai microfoni della stampa locale: "Immobile? Una stella mondiale è tra noi. Non parliamo troppo. I nostri tifosi sono ansiosi di vederlo in campo".