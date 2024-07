Lazio, Immobile accolto come una star in Turchia: le sue prime parole - VIDEO

Migliaia di persone ad attenderlo. Cori, fumogeni che colorano la buia notte di Istanbul. Ciro Immobile è accolto come una vera da star dai suoi nuovi tifosi. Subito gli viene offerta la maglia del Besiktas, il numero sulle spalle è lo stesso che aveva alla Lazio, quel 17 con cui ha scritto la storia e che qualcuno, tra gli svariati commenti sui social, chiede a gran voce di ritirare per rendere onore alla leggenda. Dall'abbraccio del tifoso in lacrime a Fiumicino, alla gioia di un numero considerevole di turchi che non vedono l'ora di vederlo brillare in campo, di goderselo come in passato hanno fatto i tifosi laziali. Ciro, ai microfoni dei cronisti presenti, si dice contento di iniziare una nuova avventura: "Sono emozionato, contento di essere qui, sono pronto per l’inizio di questa stagione". Mentre intanto nella Capitale, sui cellulari dei tifosi, ripercorrono quelle immagini che hano fatto la storia della Lazio, con quel velo di malinconia che oramai domina da giorni il sentimento del pubblico laziale.

Pubblicato il13/07 alle 01.18