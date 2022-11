Lazio, un altro biancoceleste convocato con la nazionale: "Felice di..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si avvicina la sosta per il Mondiale, il campionato si farà da parte per lasciare la scena alle nazionali. Non tutte andranno in Qatar per partecipare alla competizione, ma saranno ugualmente impegnate in amichevoli incluse le selezioni minori. A proposito di queste ultime, la Spagna U21 ha diramato la lista dei convocati e tra questi, c’è anche Mario Gila. È la seconda volta per il difensore biancoceleste che, sui social, è riuscito a stento a trattenere l’emozione. Questo il messaggio che accompagna il post: “Felice di rappresentare di nuovo il mio paese!”

