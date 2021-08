Lazio, una cena tra campioni: Immobile a Capri con i fratelli Cannavaro – FOTO

Dopo l’amichevole con il Sassuolo, Sarri ha concesso ai suoi qualche giorno di vacanza prima del debutto in campionato. La Lazio scenderà in campo sabato sera contro l’Empoli in trasferta. Ciro Immobile ha deciso di godersi questi ultimi giorni di vacanza con la famiglia e qualche amico a Capri, proprio qui ha avuto il piacere di condividere una cena in compagnia di due campioni e compaesani. Si tratta dei fratelli Cannavaro, Paolo e Fabio. La foto è stata scattata in un noto ristorante di Capri dal cognato del bomber biancoceleste.

