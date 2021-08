Superlega, il NY Times: "Milan, Inter e altri 7 club pronti a rientrare nell'ECA"

Potrebbe esserci un'altra svolta per le squadre che solo qualche mese fa avevano preso parte al progetto della Superlega. Come riportato da Tariq Panja, corrispondente del NY Times, il Milan e l'Inter insieme all'Atletico Madrid e ai sei club inglesi che avevano preso parte al progetto hanno firmato per essere reintegrati nell'Associazione dei club europei (ECA). L'annuncio dovrebbe arrivare in giornata.

