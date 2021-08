Calciomercato Lazio, l'ad del Wolfsburg: "Brekalo? Conosco Tare, ma..."

La Lazio è alla ricerca di un esterno da regalare a Sarri, che potrebbero diventare addirittura due in caso di cessione di Correa. Questa sarà la settimana decisiva per tesserare i quattro acquisti e per sbloccare il mercato in entrata e in uscita. Tutto ruota intorno alla cessione dell'argentino, ma su di lui non c'è ancora nessuna offerta ufficiale che soddisfa le casse di Lotito. Uno dei nomi emersi in queste settimane è quello di Josip Brekalo, croato 23enne in forza al Wolfsburg. L'ad del club tedesco, Jörg Schmadtke, attraverso i taccuini di Wolfsburger Allgemeine, ha detto: "Non c'è nessuna offerta sul tavolo. Conosco bene il ds della Lazio, Igli Tare, abbiamo avuto un passato a Dusseldorf. Chiacchieriamo sempre quando ci incontriamo, ma non ho ancora avuto sue notizie a riguardo". Da oggi sarà la settimana decisiva per il mercato e il futuro della rosa biancoceleste, i tifosi sperano si possa sbloccare la situazione, Sarri richiede le sue pedine mancanti, è tutto nelle mani di Lotito.